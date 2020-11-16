美国大学国际学生入学人数创16年最大跌幅

（早报讯）美国大专学府国际学生入学人数下降1.8%，至108万，创16年来最大跌幅，也是该报告近70年历史上第三大降幅。

国际专业教育工作者协会（NAFSA）周一发布的最新《门户开放报告》显示，在2019-2020学年期间，超过100万名美国大专学府的国际学生为美国经济贡献了387亿美元（520亿新元），比上一学年下降4.4％（减少了18亿美元）。

这是NAFSA开始计算国际学生及其家庭对美国经济的经济贡献以来贡献数额首次出现下降。

NAFSA执行董事兼首席执行官比利么博士说： “过去四年来，国际学生和学者不得不忍受美国最高政府的旅行禁令、行政命令、以及一系列有害的管制措施和仇外言论。缺乏协调一致的国家大流行应对措施使情况更加困难。”

旧金山大学教育学教授海勒也说：“国际学生跌幅的趋向主要是因特朗普领导联邦政府所发出的不欢迎信息驱动的。”

据报道，在国际学生的跌幅当中，来自沙特的留学生人数下降了16.5%，在所有国家中降幅最大。

另外，受冠病疫情影响，本学年（2020-2021学年）美国大学的国际学生招生人数预计将出现更大降幅。美国国家学生交流研究中心本月发布的数据显示，秋季学期的本科生和研究生入学人数分别下降了15%和7.8%。