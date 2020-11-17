阿兹敏：APEC“2020年后合作愿景”计划将引领本区域战略方向

（早报讯）马来西亚主管国际贸易与工业的高级部长阿兹敏阿里说，“亚太经济合作组织2020年后合作愿景”（APEC Post-2020 Vision）计划将取代今年到期的今年底到期的“茂物目标”（Bogor Goals），并将引领本区域未来的长期战略方向。

亚太经济合作组织（APEC）各成员国的贸易部长周一晚间通过线上举行了“2020年APEC部长级会议”。阿兹敏为会议开幕时表示，“2020年后合作愿景”将让亚太地区成为一个更开放、更具活力与弹性的地区。他说，这对疫情后的强劲经济复苏，以及为区域发展指明方向至关重要。

他说：“在这充满挑战的时代，坚持自由开放的贸易及投资的承诺变得更必要。这表明我们对APEC价值体系的坚定决心，也突显亚太地区继续抵抗贸易保护主义势力的意志与信念。”

阿兹敏说，本区域将继续支持运作良好且有规则基础的多边贸易体系，并坚定推进世界贸易组织的发展议程。他表示，APEC把改善贸易与投资的视为当务之急，并重申对支持经济与技术合作，特别是对微型与中小型企业、妇女与弱势群体的支持。

APEC部长级会议举行之后，APEC领导人非正式会议将于周五召开，并由轮值主席国马来西亚首相慕尤丁主持。这些会议都将首次以视讯方式举行。APEC所有21个成员国的领导人和部长都将与会。他们将讨论解冠病疫情的挑战，为疫情后的复苏铺路。今年是马国第二次主办APEC会议，上次是在1998年。