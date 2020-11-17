世卫：欧美卫生体系正被推向崩溃边缘

（早报讯）世界卫生组织表示，对近期部分国家尤其是欧洲和美洲国家出现冠病确诊病例激增的情况“非常担心”。

世卫组织总干事谭德塞周一（16日）说：“现在我们非常担心一些国家病例激增的情况。特别是在欧洲和美洲，卫生工作者和卫生系统正被推向崩溃的边缘。”

他警告说，任由病毒不受控制传播的国家“无异于在玩火”，这会导致更多不必要的死亡和痛苦，相当数量的人遭受冠病病毒的长期影响，尤其是卫生工作者面临极端的心理健康压力，激增的病例也给许多国家的卫生系统带来沉重负担。

谭德塞表示，没有任何借口对疫情不作为。“我要传达的信息非常明确：迅速行动、立即行动、果断行动。”世卫组织及合作伙伴正与各国政府和卫生机构领导人合作，以确保为生病的卫生工作者提供医疗服务，为冠病患者提供足够床位，基本卫生服务得以持续，口罩、手套和其他防护装备供应充足。

世卫组织网站最新数据显示，截至欧洲中部时间周一下午2时59分（新加坡时间周一晚上9时59分），向世卫组织美洲区和欧洲区报告的累计冠病确诊病例分别达到2319万零772起和1526万6390起，其中死亡病例分别为67万9201起和34万4459起。这两个地区共报告了全球超过70%的确诊病例和超过77%的死亡病例。