俄罗斯将在苏丹建立海军基地

（早报讯）据报道，俄罗斯将在苏丹的红海沿岸建立一个俄海军物资保障点，这将是俄在非洲的首个海军基地。

根据俄法律信息网16日发布的公告，俄罗斯总统普京16日签署的相关文件，同意俄政府提交的关于在苏丹境内建立俄海军物资保障点的方案。文件说，该物资保障点的建立有利于维护地区和平与稳定，具有防御性质，不针对任何其他国家。

据俄罗斯媒体报道，俄政府在提交这一方案前已与苏丹方面进行了沟通。根据这一方案，该保障点主要负责舰船维修、物资补给、船员休息等工作；驻扎的俄军人数不能超过300人，同一时间停泊的俄军舰船不能超过4艘。

俄罗斯黑海舰队前司令科莫叶多夫海军上将向卫星通讯社表示，在苏丹为俄罗斯海军开设后勤保障点将强化俄罗斯在北非和中东的存在，帮助船只执行红海中的军事和经济任务。

科莫叶多夫说：“从政治地理的角度来看，苏丹位于重要的红海地区，从那里一直到亚丁湾，都需要保护商船免受索马里海盗的侵袭，甚至到不远处的波斯湾。如果我们想在那儿待得久，有道是‘做些买卖’，我想海军舰队会找到活干的。”这位海军上将强调说，即使体量很小也足以确保俄罗斯在该地区的利益。

英国《金融时报》说，俄罗斯此举可能被视为对华盛顿的一个打击。就在几周前，美国总统特朗普签署了一项行政命令，将资金短缺的苏丹移出“支持恐怖主义国家”名单。美国官员之前认为，有关俄罗斯在苏丹设立基地的消息不属实。