克林顿：习近平的长期统治颠覆了中美关系

（早报讯）前美国总统克林顿说，习近平的长期统治颠覆了美中关系，并将要求即将上台的拜登政府及其盟国以更协调的方式与北京打交道。

克林顿在彭博创新经济论坛与前英国首相布莱尔对话，称美国可以通过招募从欧洲到亚洲国家——特朗普所放弃的跨太平洋伙伴关系贸易协定的参与者——的合作伙伴，来增强与中国的谈判地位。

习近平已经取消任期限制，并可能会继续统治多年。上个月，他袒露了到2035年将中国经济规模扩大一倍的雄心壮志——表明他计划在可预见的未来继续掌权。

克林顿说。“现在看起来，中国如今的领导人实际上打算终身执政，这让事情有了改变。但是我们不应该接受或假设一切都会很糟糕，而不去努力使其变得更好。”

克林顿称，华盛顿和北京在香港和新疆问题上存在“明显分歧”，但补充说，在气候变化和冠病大流行方面“迫切需要合作”。

美国这位前总统表示，拜登显然将努力加强美国在世界卫生组织(WHO)和北大西洋公约等国际组织中的作用。特朗普已采取让美国退出WHO的行动，将应对Covid-19的早期失误归咎于它。

克林顿说，“我们必须给新政府一个机会去阐明一个方法，”“然后与欧洲及国际机构合作来努力实现，缔结一种战略伙伴关系将使我们能够一起去做好的事情，并尽量减少我们认为如果我们放手不管就会发生的坏事。”