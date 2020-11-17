俄罗斯第三款疫苗或于12月中旬注册

（早报讯）俄罗斯卫生部长穆拉什科表示，俄第三种冠病病毒疫苗（由丘马科夫联邦免疫和生物制品研究与开发科研中心开发）目前正处于临床试验阶段，希望疫苗于12月中旬完成注册。

穆拉什科周一说，俄疫情形势非常紧张。全俄为应对疫情部署了超过26万张床位，各地应将空余床位保持在18%至19%左右。但在超过30个地区，床位占用量已经超过90%。

俄罗斯冠病防疫指挥部17日发布消息称，在过去一天内俄新增冠病感染者达到2万2410个，比前一天创记录的2万2778人略低，但周二的冠病死亡人数达442人，却是创下疫情暴发以来的新高。

目前全俄累计感染者超过195万人。据塔斯社消息，俄罗斯冠病病毒感染传播指数(指一个新冠病毒感染者在隔离前所能感染的人数)连续两天保持为1.07，接近10月底以来的最高水平。俄联邦消费者权益保护和公益监督局局长波波娃当天透露，目前全俄85个联邦主体只有5个联邦主体的感染速度增长减缓或出现下降，剩余的联邦主体感染速度均出现加快或保持不变。

俄总理米舒斯京在当天举行的会议上表示，俄新冠感染速度加快是由于部分地区没有及时采取防疫限制措施。一些地区的医疗系统压力正在不断增大，尤其是一些小城市，医务人员非常紧缺。政府将拨款组建流动医疗队前往这些地区协助抗疫。