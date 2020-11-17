多边主义还能回归吗？古特雷斯：关键要说服美国

（早报讯）面对日益严重的民粹主义、单边主义等逆全球化趋势，多边合作的全球秩序还有可能回归吗？联合国秘书长古特雷斯16日表示，要回归多边主义的世界，非常重要的一点就是说服美国加入，建立更为有效的合作机制，用机构性的方法增强多边合作的有效性。

2020年“创新经济论坛”于11月16日至11月19日在云上举办，古特雷斯就当前全球治理环境作了开幕发言。

古特雷斯指出，“此次冠病疫情暴露出国际合作还存在很多问题，全球面临着越来越多的挑战。”他表示，面对多极发展的世界，迫切需要一个更强大更灵活的多边主义机制，让更多利益相关方参与其中，实现更紧密的合作，使资源得到更好的分配。

谈到多边主义能否回归，古特雷斯表示，多边主义对世界发展来说是非常重要的，近一段时间以来，多边主义的进展比较缓慢，中小国家发挥的作用还不是很大，美国仍然是世界的主导力量，“在推动多边主义的过程中，非常重要的一点就是说服美国加入其中，这样很多问题都会容易解决。”

谈到疫后世界经济复苏，古特雷斯表示，当前很多国家受疫情冲击出现了破产问题，需要从全球层面予以协调支持，建立债务减免机制，发挥央行和私营部门的作用，向市场注入更多流动性，帮助最不发达国家渡过难关。