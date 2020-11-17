特朗普及盟友“且败且退” 放弃多项选民欺诈指控

（早报讯）随着宾夕法尼亚州一桩重要诉讼的范围收窄，而且曾在四个战场州提起诉讼的支持者撤退，美国总统特朗普旨在推翻其2020年大选落败结果的法律行动进一步萎缩。

特朗普团队前天（11月15日）修订了其曾大力宣扬、旨在阻止认证当选总统拜登在宾夕法尼亚州获胜的诉讼，放弃了最重要的普遍选民欺诈指控。周一，在宾夕法尼亚州、密歇根州、威斯康星州和佐治亚州，与一个保守派团体有关、也提出广泛选民欺诈主张以阻止选举认证的四宗诉讼也被放弃了。

继上周在法庭遭遇了几场重大失败后的大面积退缩，突显了律师在为特朗普的选举被“操纵”主张寻找证据支持方面遇到的困难。

纽约大学布伦南司法中心一个民主项目的负责人韦塞尔指出，“说剩余主张很弱都是轻的了，应该说很荒唐，”“他们甚至都不打算把任何指控建立在存在选民欺诈的基础上，因为他们甚至无法找到任何证据表明这种可能性的存在。”

修改后的宾夕法尼亚州诉讼周二将提堂，就算成功了，也可能挑战不了数量足以颠覆该州选举结果的选票；拜登在该州领先逾6万8000张选票。特朗普竞选团队之前主张，以在费城和匹兹堡等民主党据点投下的至多68万份邮寄选票应该被认定为无效作为指控的中心思想，因为共和党观察员无法充分监督点票以防欺诈。

该诉讼现在聚焦于所谓的“有缺陷”选票这一更窄的类别。上周五，费城及其郊区的县法院驳回了许多提出类似指控的诉讼，法官们称特朗普竞选团队及其盟友无根据地断言没有错误的地方存在错误。该州已经表示，这些诉讼所涉选票不足以改变比拼结果。