首个国际空间站旅游团或明年搭乘“联盟”号升空

（早报讯）俄罗斯卫星网17日消息，俄罗斯“能源”火箭航天集团拟定的2021年国际空间站飞行初步计划显示，俄罗斯可能在2021年12月8日派遣“联盟”号飞船向国际空间站运送第一批旅客，幷在那里度过12天。

卫星通讯社获得该项计划的副本，据悉，“联盟MS-20”飞船将于明年12月8日从拜科努尔航天发射场升空，任命俄罗斯宇航员为机长，输送2名旅客，同月20日返回地球。

该项计划草案暂未指明由哪位俄罗斯宇航员指挥飞船，也没有透露旅客的姓名。此前曾有报道称，俄罗斯宇航员米苏尔金和普罗科皮耶夫曾受过此类飞行的飞船指挥训练。

俄罗斯航天集团和Space Adventures公司2019年初签署了游客首次组团飞行的合同。“联盟”号在2001-2009年期间向国际空间站输送了7名旅客，其中美国人西蒙尼成行2次。在不同的年代，为期10天的飞行收取的费用介于2000万至5000万美元不等，真实成本一直未公布。

除了2021年的飞行外，俄罗斯还计划2023年再次发射“联盟”号，输送2名旅客，其中1人可能会与俄罗斯宇航员一起完成从国际空间站出发的历史上首次太空行走。

去年6月，美国航空航天局（NASA）宣布允许私人乘坐美国飞船前往国际空间站旅行，但价格不菲，除了大约5800万美元的往返“船票”，每人每天还要支付大约3.5万美元的食宿等费用。