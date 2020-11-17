马国新增1210确诊 累计病例逼近5万大关

（早报讯）马来西亚今日（17日）新增1210起冠病确诊病例，全国累计病例达4万9730起，逼近5万大关！

这也是马国自11月13日以来，连续第5天维持四位数的单日确诊病例。

星洲网报道，卫生总监诺希山今日发文告说，在新增1210起病例中，19起是境外输入病例，包括5名马国公民与14名外籍人士。“其他1191起皆是本土感染病例。”

他说，今日共有1018人康复出院，累计痊愈人数达3万6624人，占73.6%。截至今日中午12时，马国仍有1万2788起活跃病例。

此外，诺希山在面簿转发吉隆坡中央医院（HKL）的贴文说，吉隆坡中央医院正筹备更多床位，以容纳更多冠病患者。 “希望一切得以顺利的展开。”

HKL在面簿发文说，该医院于11月16日从天灾管理委员会（NADMA）方面接获额外的150张病床。“这些病床是给蕉赖复健医院（Hospital Rehabilitasi Cheras，HRC），HKL协助管理在HRC的冠病病患。”

吉隆坡今日新增245起确诊病例，截至17日中午12时，累计病例达4613起。“206起新病例来自Damanlela工地感染群，患者全皆非公民。”

他指出，雪兰莪有142起新病例（52.4%）来自莲花路感染群，涉及131名非公民，占92.3%。“这2个感染群都涉及工作场所。”

另外，诺希山说，沙巴有499起新病例，占总确诊的41.2%，其中有122起（24.4%）来自山打根监狱感染群，另外还有106起（21.2%）来自艾文紐（Avenue）新感染群。

他也说，今日有172起新病例是涉及监狱感染群，当中有122起来自山打根监狱、围墙感染群20起，甘拜园监狱感染群16起及威省监狱感染群14起。