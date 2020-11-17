柬埔寨绝不让网络赌博卷土重来

（早报讯）针对近期网络上出现的相关流言，柬埔寨内政部发言人乔速比17日接受中新社记者采访表示，对于禁止网络赌博，柬埔寨政府决心不变，绝不让网络赌博卷土重来。

乔速比指出，禁止网络赌博最终是为了保障国家安全和公共秩序。2019年柬埔寨全面取缔网赌，政府从来没有考虑过要重新开放。现在不会开放，未来更不会开放。

乔速比说，“以洪森首相为首的政府立场坚定，绝不让网赌卷土重来。”他说，网赌危害国家安全，对经济社会发展没有任何利好，相反网赌衍生的洗黑钱等各类犯罪，不利于国家经济发展。此外，网赌制造社会不安，政府不可能重新开放网赌。

今年柬埔寨国会审议通过博彩法草案。乔速比表示，政府拟定新法，是为了鼓励国内投资者在柬埔寨设立拥有赌场和完善设施的“综合休闲娱乐中心”，借此进一步推动旅游业发展和创造大量就业机会。网上将博彩法与重新开放网络赌博相关联的有关猜测“完全是凭空想象”。

2019年8月18日，洪森颁布政令，停止颁发网络赌博执照，禁止在柬埔寨从事线上赌博活动，境内网络赌博执照年底失效，不再更新使用。洪森指出，网络赌博危害国家安全，还有可能成为洗黑钱的目的地，全世界都在打击洗黑钱和恐怖融资活动。柬埔寨政府已作全面评估，如继续开放网赌，有实力的大型企业不会到柬埔寨投资。