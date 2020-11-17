泰国会讨论修宪 警民冲突伤18人

（早报讯）泰国国会从17日开始进行为期2天的会议，讨论各政党以及民间团体提出的修订宪法草案。当天，泰国警方与抗议者在国会大厦附近爆发冲突，这是自7月这轮抗议开始以来最严重的对抗。

泰国现行宪法于2017年颁布实施。反对者认为这部由当时军政府主导制订的宪法不符合民意。

今年9月下旬，泰国国会曾召开会议讨论联合执政党派与反对党派联盟提出的6部修订宪法草案，但会议最后决定成立一个专门委员会、花一个月的时间审视各政党提出的修订案后休会。外界将此解读为变相拖延修宪进度，引起抗议团体的不满，此后抗议活动不断升级。

17日泰国国会再度开始讨论修宪，除了原先的6部草案之外，新增加一部由民间团体提出、得到超过10万人联署的民间版草案。抗议团体呼吁支持者当天前往国会大厦外聚集，施压国会通过民间版本的草案。

当天下午，抗议人群向国会大厦附近集结，并试图破坏警方设置的路障。警方数次对抗议者发出警告无效后，遂向抗议人群喷射水柱，抗议者则用烟幕弹回击。

警方称，水车前后共喷射了4次水柱，前3次使用的是清水，最后1次混合了催泪瓦斯，之后双方各自后撤。现场有多名抗议者受伤或不适到附近的救助站接受治疗。

由于国会大厦前面路口发生抗议活动，当天国会议员只能从国会大厦后面的码头乘坐由海事部门安排的船只离开会议。