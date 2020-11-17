日澳首脑就部队训练RAA达成基本协议

（早报讯）日本首相菅义伟17日与澳大利亚总理莫里森在官邸会谈。考虑到在西太平洋等扩大军事活动的中国，两人就强化安全保障合作达成了一致。在会谈后的联合记者会上，还透露已经就签署有关自卫队与澳军联合训练等的《互惠准入协定》（RAA）达成基本协议。

两国首脑发表联合声明，就南中国海局势强调“再次确认强烈反对加剧紧张的威胁性尝试，共享了对包括军事化和弹道导弹发射等严重事件的关切”。

受冠病疫情全球蔓延的影响，日本首相最后一次在国内与外国首脑会谈是今年2月，之后就一直中断，对于9月就任的菅义伟而言，这次是首次。菅义伟就任首相后的首个电话会谈对象也是莫里森。

日本把澳大利亚定位为“准同盟国”，希望通过RAA规定联合训练中在对方国家逗留的队员的刑事审判权等，让部队往来变得顺畅，强化防务合作。若能实现，澳大利亚将是首个与日本缔结RAA的国家。日本与美国之间有《日美地位协定》，规定了驻日美军等的法律地位、基地的管理和运用等。

联合声明就东海局势表示，强烈反对谋求改变现状、加剧紧张的威胁性单方面行为。内容还商定围绕明年实施日澳外长防长磋商（2+2）和自卫队从平时起保护舰艇等的“武器等防护”对象追加澳军推进协调，并就对香港局势的重大关切达成共识。

菅义伟在记者会上强调RAA的意义称其“强力支撑日澳为地区和平与稳定做贡献的意志”。他表示：“将共同致力于实现自由开放的印度太平洋”。

莫里森评价RAA达成基本协议是“特别巨大的一步”，对分别与美国是同盟关系的日澳两国加深安全保障和经济领域的合作表达积极意愿。

关于菅义伟内阁提出到2050年实现温室气体净零排放的目标，双方商定推进氢能源合作。（完）