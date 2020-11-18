巴勒斯坦恢复与以色列的安保民事合作

（早报讯）巴勒斯坦决定与以色列恢复中断6个月的双边安保和民事合作。

新华社报道，巴勒斯坦总理阿什提耶周二（17日）晚发表声明说，以色列向巴勒斯坦领导人书面承诺将遵守双边协议，“为此，我们恢复与以色列当局关系”。

巴勒斯坦民政部长侯赛因·谢赫当晚也发表声明说，根据巴勒斯坦总统阿巴斯的要求，巴方将与以方恢复自今年5月19日起中断的安保和民事合作。

针对以色列推进吞并约旦河西岸部分土地的计划，阿巴斯5月19日宣布，自该日起，巴勒斯坦停止履行与以色列和美国达成的所有协议，以及基于这些协议的所有义务，其中包括安全义务。

此前，巴勒斯坦一直与以色列在安保和民事方面存在合作，巴以安全部队在巴方控制的约旦河西岸地区有长期合作，维持当地治安。以色列还负责对运往巴勒斯坦的物品征收关税并对在以色列工作的巴勒斯坦人征收个人所得税，定期将税款移交巴方。

今年4月，以色列利库德集团和蓝白党签署联合政府协议。根据该协议，以色列从7月1日开始在美国所谓的“中东和平新计划”下推进对约旦河谷和约旦河西岸犹太人定居点“实施主权”。

此间分析人士认为，巴勒斯坦此举意在寻求重新调整与以色列及美国的关系，同时减缓目前自身面临的内外压力。