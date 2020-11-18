美国务院发表有关中国挑战的研究报告

（早报讯）美国国务院政策规划办公室周二（17日）发表一份研究报告，总结了中国共产党的种种行为，分析了这些行为背后的思想根源以及中共政权面临的脆弱性，并为美国如何应对中国这个严峻的挑战制定了一个蓝图。

不过，国务院一名高级官员强调，这只是一份有关中国的研究报告，而不是一份政策文件，并不是要为下一届政府的对华政策定调。

这份名为《中国挑战的方方面面》（the Elements of the China Challenge）的报告说，在美国和世界各国，越来越多人意识到中共已经开启了一个大国竞争的新时代。然而，很少有人能明辨出中国在世界每个地区的渗透模式，更不用说看清共产党所希望的具体主导形式了。

报告由五部分组成：中国构成的挑战、中国的行为、中国行为的思想根源、中国的脆弱性以及确保自由。

参与撰写这份报告的一名国务院高官告诉美国之音，报告的重点在于说明中共的野心是全球性的，对美国构成的挑战是严峻的。

报告说，“要理解中国特有的威权主义形式及其所产生的霸权目标，就必须把握中国行为的思想来源：中共的马列主义信仰和共产党对中国民族主义的极端解读。”

报告说，在中共的领导下，中国仍然存在各种脆弱性，“包括经济不稳定；人口结构失衡；环境恶化；持续的腐败；对少数民族和宗教群体的压迫；对中国14亿人进行监督、审查和洗脑的巨大开支；把党控制的军队与人民分开；以及国际社会对中国共产党藐视人类生命、漠视他国福祉、无视国际规范和义务的愤怒日益高涨，特别是在暴发2019冠状病毒疾病大流行，给全世界带来了疾病、死亡和社会与经济破坏之后。”

这份报告认为，应对中国的挑战要求美国回归根本。

报告说，为了保障自由，美国必须根据以下十项任务重新制定其外交政策：通过维护宪政、促进繁荣和培育健全的公民社会来保障国内的自由；维持世界上最强大、最灵活、技术最先进的军队，同时加强与盟友和伙伴基于共同利益和共同责任的安全合作；强化自由、开放和以规则为基础的国际秩序；重新评估其联盟体系和各种国际组织；加强联盟体系并创建新的国际组织以促进民主和人权；通过寻找机会在公平对等的原则下与北京合作来促进美国的利益，在情况需要时限制和震慑中国，并支持那些在中国寻求自由的人；让美国人了解中国构成的挑战的规模及其影响；在外交、军事、金融、经济、科技、和其他领域培养新一代的公务员以及懂中国以及美国其他的战略竞争对手、朋友和潜在朋友的语言、文化和历史的公共政策专家；改革美国的教育体系，帮助学生理解在复杂的信息时代公民的责任；通过榜样、言论、公共外交、外援和投资，甚至制裁乃至军事力量等方式捍卫自由的原则。