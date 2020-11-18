一周内换三总统 秘鲁新掌舵人萨加斯蒂宣誓就职

（早报讯）秘鲁国会主席萨加斯蒂星期二（17日）在国会宣誓就任总统，成为该国四年内的第四位总统，预定将任职至2021年7月28日。

中通社援引秘鲁《公言报》报道，秘鲁前总统比斯卡拉因遭国会弹劾下台，接替他的临时总统梅里诺则在上任五天后，就因遭遇全国抗议示威，于15日辞职。16日，国会举行全体会议，推选萨加斯蒂出任新国会主席，按宪法程序，他将接任总统职务。

萨加斯蒂星期二的宣誓就职仪式开始前，国会全体人员对上周末在示威游行中丧生的两名年轻人默哀了一分钟，他们的亲戚当天也被邀请参加了就职典礼。

在宣誓后，萨加斯蒂发表讲话，谈到了在抗议示威中死亡的两名年轻人，幷代表国家向他们、他们的亲人，以及参与示威的“所有年轻人”道歉。

萨加斯蒂表示，现任政府的第一个目标，是确保2021年4月的大选“顺利、公平、透明地进行”。他的政府将努力使秘鲁成为一个包容的国家，为所有人提供机会。萨加斯蒂呼吁全体秘鲁人与政治阶层共同努力，将怨恨放在一边，摆脱当前的危机。

萨加斯蒂强调，防控冠病疫情和恢复经济增长也是政府的优先目标，政府将采取措施保证经济稳定和财政平衡。他还承诺继续反腐败斗争，支持检察机构对腐败案件的调查工作。