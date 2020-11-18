美国联邦航空管理局批准波音737MAX复飞

（早报讯）美国联邦航空管理局于星期三（18日）批准波音737 Max客机复飞。航空管理局局长迪克森表示，对波音737 MAX的安全性有“100％信心”。

路透社报道，迪克森当天签署了一项命令，允许波音737 Max飞机复飞。这款客机于2018年和2019年发生空难后，在2019年3月全球停飞，使波音陷入数十年来最大的危机。

这项命令将结束商业航空历史上最长的停飞禁令，并为波音在年底前恢复美国客机的交付和商业飞行铺平道路。

美国联邦航空局局长迪克森说：“我们已竭尽全力，确保不会再次发生这些类型的事故。”他补充道，客机在设计上的改变“已消除了造成这些特殊事故的原因”。

据报道，2018年10月，印度尼西亚狮航JT610航班在起飞约12分钟后坠毁，机上189人全部遇难。不到半年之后的2019年3月，埃塞俄比亚航空ET302航班在起飞约6分钟后坠毁，机上157人全部遇难。两起空难发生后，波音737 Max系列客机被全球停飞。

波音737 Max停飞给该公司造成了数十亿美元的损失，并引发了针对波音和美国联邦航空管理局的调查。这些调查指责波音和美国联邦航空管理局在飞机研发过程中存在缺乏透明度、监管不力等问题。