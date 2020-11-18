泰国国会否决减少君主制权力修宪案 示威者包围警察总部

（早报讯）泰国国会周三（18日）否决了反政府团体推动减少君主制权力的宪法修正案。数千名示威者包围曼谷警察总部，向总部外墙和标示喷漆。

彭博社报道，泰国国会议员星期三否决了反政府团体推动减少君主制权力的宪法修正案，并表示将成立章程重写委员会，对宪法进行修改。尽管如此，该委员会将跳过对泰国强大君主专制章节的审查。这意味，由反政府抗议者和人权组织提出的减少君主制权力宪法修正案未能获得国会议员的足够支持。

随着国会拒绝君主制改革的要求，抗议团体誓言将继续举行群众示威集会，直到他们的所有要求得到满足为止，其中还包括首相巴育辞职，以及重写让宪法变得更加民主的章程。

继反政府示威者与保王派“黄衫军”星期二（17日）在曼谷国会大厦外和警方发生冲突，数千名示威者星期三（17日）聚集在曼谷警察总部和拉差帕颂（Ratchaprasong）十字路口外举行示威。

路透社报道，泰国反政府抗议者向曼谷警察总部喷水，并在总部的外墙和标示上喷漆。示威者在曼谷市中心多个地点高呼“暴虐奴隶”。示威者包围警察总部，警员们被封锁在里面，但没有立即试图阻止示威。

警察一天前曾在国会大厦外对示威者使用催泪瓦斯和水炮。曼谷紧急医疗中心说，在55名伤者中，有至少32人是因为催泪弹受伤。该冲突是泰国自7月掀起反政府示威浪潮以来最严重的一次。

据报道，泰国现行宪法于2017年颁布实施。反对者认为这部由当时军政府主导制订的宪法不符合民意。今年9月，泰国国会曾召开会议，讨论联合执政党派与反对党派联盟提出的六部修订宪法草案，但会议最后决定成立一个专门委员会、花一个月的时间审视各政党提出的修订案后休会。

外界将此解读为变相拖延修宪进度，引起抗议团体的不满，此后抗议活动不断升级。

泰国国会星期二（17日）再度开始讨论修宪。当中，执政联盟版本的修宪草案同意成立修宪委员会，但委员会部分成员要由国会指定，并坚持不可以改动有关王室等条文。

民间团体和在野联盟版本的修宪草案，则主张全部修宪委员会成员要由民选。除了原先的六部草案之外，新增加一部由民间团体提出、得到超过10万人联署的民间版草案。