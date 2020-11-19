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美国威州进行部分重新计票

文 / 张佳莹

发布 / 2020年11月19日 6:55 AM

美国总统特朗普的连任竞选团队要求部分重新计票威斯康星州的总统选举结果，以试图扭转当选总统拜登的胜利。（法新社）

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（早报讯）美国总统特朗普周三（18日）的连任竞选团队要求部分重新计票威斯康星州的总统选举结果，以试图扭转当选总统拜登的胜利。

据路透社报道，特朗普近期虽然较少出现在大众视线，但一直在推特发推文宣泄不满；他声称选举舞弊，其中一些没有证据支持，另一些则明显不真实。

威州和佐治亚州的选举官员表示，这些州的重新计票不太可能扭转特朗普的失利。拜登警告，继续拖延承认他是赢家，可能意味着美国将在分发冠状病毒疫苗的准备工作中“落后几周甚至几个月”。

据路透社与益普索的民调显示，特朗普关于选举被“操纵”的说法在法庭上不太成功，但民调显示这些说法具政治利益，多达一半的特朗普的共和党人相信选举被操纵。威州选举委员会表示，在特朗普竞选活动支付了300万美元（约402万新元）的费用后，委员会将监督两个重民主党的县，即密尔沃基和戴恩县（包括麦迪逊县）的重新计票，低于全州重新计票的790万美元估计费用。

丹麦县书记麦克唐纳说，重新计票将于周五开始，并在几天内完成。他说，在2016年总统选举后，该县的重新计票中只有几百张选票有变。“我的猜测是，通过专注于戴恩和密尔沃基，最终的结果将是拜登的选票将略有增加，但没有什么非常重要的，当然没有任何接近改变结果所需要的。"

在决定选举获胜者的各州选举团中，拜登获得了306选举人票，特朗普232票。拜登比特朗普多赢得了超过580万选票。拜登在威州比特朗普赢得多超过2万张选票，以49.5%得票率对特朗普的48.8%

特朗普如果要连任，将需要推翻至少三个竞争激烈的州的结果才能达到270张选举人票的门槛。这将是前所未有的。他希望佐州下令进行的手动重新计票可以消除拜登在那里的1万4000票领先优势。特朗普也在密歇根州挑战选举结果。

佐州投票系统实施经理斯特林说，截至周三上午，进行重新计票的选举官员已经审查了496万8000张选票，也是几乎所有的选票，并发现拜登对特朗普的领先优势已经下降到1万2781张选票，低于之前的1万4156张。他说，没有证据显示舞弊可能改变该州的结果。

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