美国威州进行部分重新计票

（早报讯）美国总统特朗普周三（18日）的连任竞选团队要求部分重新计票威斯康星州的总统选举结果，以试图扭转当选总统拜登的胜利。

据路透社报道，特朗普近期虽然较少出现在大众视线，但一直在推特发推文宣泄不满；他声称选举舞弊，其中一些没有证据支持，另一些则明显不真实。

威州和佐治亚州的选举官员表示，这些州的重新计票不太可能扭转特朗普的失利。拜登警告，继续拖延承认他是赢家，可能意味着美国将在分发冠状病毒疫苗的准备工作中“落后几周甚至几个月”。

据路透社与益普索的民调显示，特朗普关于选举被“操纵”的说法在法庭上不太成功，但民调显示这些说法具政治利益，多达一半的特朗普的共和党人相信选举被操纵。威州选举委员会表示，在特朗普竞选活动支付了300万美元（约402万新元）的费用后，委员会将监督两个重民主党的县，即密尔沃基和戴恩县（包括麦迪逊县）的重新计票，低于全州重新计票的790万美元估计费用。

丹麦县书记麦克唐纳说，重新计票将于周五开始，并在几天内完成。他说，在2016年总统选举后，该县的重新计票中只有几百张选票有变。“我的猜测是，通过专注于戴恩和密尔沃基，最终的结果将是拜登的选票将略有增加，但没有什么非常重要的，当然没有任何接近改变结果所需要的。"

在决定选举获胜者的各州选举团中，拜登获得了306选举人票，特朗普232票。拜登比特朗普多赢得了超过580万选票。拜登在威州比特朗普赢得多超过2万张选票，以49.5%得票率对特朗普的48.8%

特朗普如果要连任，将需要推翻至少三个竞争激烈的州的结果才能达到270张选举人票的门槛。这将是前所未有的。他希望佐州下令进行的手动重新计票可以消除拜登在那里的1万4000票领先优势。特朗普也在密歇根州挑战选举结果。

佐州投票系统实施经理斯特林说，截至周三上午，进行重新计票的选举官员已经审查了496万8000张选票，也是几乎所有的选票，并发现拜登对特朗普的领先优势已经下降到1万2781张选票，低于之前的1万4156张。他说，没有证据显示舞弊可能改变该州的结果。