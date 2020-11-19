美国民主党投票提名佩洛西连任众议院议长

（早报讯）美国民主党议员周三（18日）投票提名让佩洛西继续连任众议院议长，以领导该党进入拜登时代，并主持他们微弱优势的众议院多数席位，成为议会中最有权势的人。

路透社报道，众议院仍然必须在1月初投票支持议长，届时共和党人将提出自己的候选人，但很可能会失败，因共和党将在435个席位中占少数。佩洛西被普遍认为将获得连任。佩洛西自2003年以来一直领导她的核心小组。两年前，代表旧金山的资深议员佩洛西同意最多只到2022年担任议长职位，此举可能使得她轻松获得重新提名。

法新社报道，80岁的佩洛西是美国议会历史上最高的女性，也是总统特朗普在议会的主要克星。佩洛西在民主党虚拟的领导选举中，在没有被反对下获得担任领导职位的提名。

佩洛西说：“我很激动，我很兴奋，我迫不及待地想与美国新总统拜登和（副总统）哈里斯合作。”在接受提名时，她承诺采取行动帮助“粉碎”冠病危机，并优先考虑在医疗保健、经济安全、法院和气候变化等问题上为美国人实现“正义”。

拜登的过渡团队说，拜登致电佩洛西祝贺她，并说“期待着与她和民主党领导人在众议院共同议程上合作，以控制冠病疫情，并更好地恢复我们的经济”。佩洛西周三被问及是否坚守承诺，在2022年卸任，她表示其立场不变。她说：“我不想破坏我可能拥有的任何影响力，但我发表了此声明。”