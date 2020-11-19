韩首都圈等地今起防疫响应等级升至1.5级

（早报讯）随着韩国冠病疫情不断蔓延，韩国中央灾难安全对策本部决定，首尔市、京畿道、光州市、江原道部分地区从周四（19日）起提升防疫响应级别至1.5级，为期两个星期。

据韩联社报道，防疫响应等级升级后，23种公众聚集设施的防疫措施进一步收紧。具体包括夜店、练歌房、室内演出场地、餐厅和咖啡屋等将实施人员限制，同时强制佩戴口罩、出入登记等；娱乐场所内禁止跳舞和座位间的移动，晚上9时后禁止上门推销宣传馆运营；餐厅和咖啡厅的餐桌须保持1米间距或间隔就坐等。若违反防疫守则，出入人员将被处以10万韩元（约120新元）以下的罚款，设施业主将被处以300万以下罚款。

与此同时，网吧、补习班、婚礼堂、殡仪馆、影院、桑拿房、美发美容厅等设施也须遵守人员限制、间隔就坐等规定。商店和超市无人员限制，但须遵守佩戴口罩、通风换气、消毒等防疫措施。

另外，参与人员超过500人的聚会和活动须提前申报，音乐会、庆典、学术活动参与人员限制在100人之内；赛事上座率控制在30%以内，宗教礼拜也限员在30%之内；公共机构在合理范围内实施宅家办公；呼叫中心和物流中心等难以宅家办公的高风险设施内工作人员须佩戴口罩、定期消毒、保持间距、设置隔板等。