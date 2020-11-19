加拿大首次确认中俄等四国国家赞助计划成主要网络犯罪威胁

（早报讯）加拿大周三（18日）首次确认在中国、俄罗斯、伊朗和朝鲜的国家赞助计划成为主要的网络犯罪威胁，并表示担心外国参与者可能试图破坏电力供应。

路透社报道，加拿大通信安全机构（CSE）信号情报机构表示，这些计划对加拿大构成了最大的战略威胁。该机构在第二次全国网络威胁评估中说：“国家赞助的网络活动通常是最复杂的威胁。”

CSE在2018发布的第一项研究提到了外国参与者，但没有确认其身份。今年7月，加拿大、英国和美国指责俄罗斯支持的黑客试图窃取冠病疫苗数据。中国和俄罗斯一再否认试图闯入其他国家的关键基础设施。过去两年，加拿大与中国的关系明显恶化。

CSE网络安全主管斯琼斯告诉媒体：“我们当然有很长的历史，注意到中国的行为不符合我们的期望。”当被问及为什么这四个国家被点名时，琼斯没有直接回答。

CSE表示，在没有战争的情况下，黑客不太可能试图造成重大损害或杀人，并补充说，但黑客“可能会针对关键的加拿大组织……为未来的活动预先定位，或作为恐吓的一种形式。”“国家赞助的行为者很可能试图开发中断电力供应所需的额外网络功能。”CSE补充说，2019年，与俄罗斯相关的参与者调查了美国和加拿大的电力公司。CSE表示，鉴于在冠病大流行中有多少人依赖数字服务，潜在黑客的威胁很严重。

CSE正在探讨中国的华为技术有限公司是否可以为下一代5G网络提供设备。美国和其他亲密盟友已经开始封锁华为，称其装备可能包含后门，允许间谍进入。