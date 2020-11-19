辉瑞和莫德纳两种疫苗或几周内准备好接受授权和分发

（早报讯）美国卫生与公共服务部长阿扎尔周三（18日）表示，辉瑞公司和莫德纳生物技术公司（Moderna）的冠病疫苗可能会在几周内准备好接受美国的授权和分发，为尽可能在今年开始接种做好准备。

路透社报道，美国官员在与媒体通话时表示，各州和地区准备在收到监管授权后的24小时内开始分发疫苗，并补充说，复杂的冷藏要求不会妨碍所有美国人获得疫苗。

阿扎尔在“极速行动”（Operation Warp Speed）冠病疫苗开发计划的简报中说：“我们现在有两种安全和高效的疫苗，可以得到食品和药物管理局的授权，并准备在几周内分发。”官员们说，到今年年底，这两种疫苗将有大约4000万剂，这两种疫苗都需要相隔四周进行两次注射。他们补充说，此后，这些公司每月将能够为美国人生产超过4000万剂疫苗。

莫德纳生物技术公司疫苗很可能在辉瑞公司获得紧急使用授权（EUA）后的七至十天内获得授权。官员说，疫苗获得完全正式批准可能会在得到紧急使用授权之后的三个月左右。此外，美国官员表示，在未来几周内，还有两种疫苗可能已经准备好早期数据。

美国冠病疫苗计划负责人斯劳伊（Moncef Slaoui）说，谁得到什么疫苗不会有任何限制。他说，政府官员和私营公司已准备好将疫苗分发到全国各地，这两种疫苗在重大试验中都有95％的效力。