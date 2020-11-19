消息：加拿大与其他政府就向低收入国家捐赠疫苗进行谈判

（早报讯）据路透社引述三名知情人士透露，加拿大已经多次保留了足够的冠病疫苗剂量为居民接种，目前正在与其他政府就向低收入国家捐赠疫苗的计划进行谈判。

据美国北卡罗来纳州杜克全球健康创新中心（Duke Global Health Innovation Center)的研究人员称，加拿大已经达成了购买人均剂量比任何其他国家更多的交易。

加拿大政府的消息人士表示，加拿大可以通过世界卫生组织支持的冠病疫苗全球获取机制（COVAX）设施捐赠额外剂量，该设施将在受援国之间分发。另外，COVAX消息来源证实，加拿大与其他政府和参与COVAX的组织正在进行讨论，COVAX是一个旨在确保公平获得冠病疫苗的设施。

在周一的议会委员会会议上被问及该问题时，加拿大副采购部长马修斯说，如果所有七家供应商都获得疫苗批准，加拿大“将有选择"，但对于计划来说"太早”。目前尚不清楚是否有任何国家将获得比它可以使用更多的疫苗剂量。只有辉瑞公司和莫德纳生物技术公司已经发布了后期试验数据，加拿大已经达成交易，从两家公司中每家公司购买至少2000万剂疫苗。

加拿大的讨论遵循欧盟设定的策略，欧盟告诉成员国，可向低收入和中等收入国家捐赠额外剂量的疫苗。此做法可能会破坏确保疫苗在世界各地公平分配的努力。由全球疫苗免疫联盟（Gavi）领导的COVAX成立是为了购买疫苗并在各国之间分享，而不是分发捐赠所剩。

预计到2022年及以后，对疫苗的需求将超过供应量。全球发展中心最近的一份疫苗模型报告估计，到2023年之前，将没有足够为每个人接种疫苗的剂量。

加拿大人口约3800万，通过七项购买协议订购了多达4.14亿剂疫苗。如果在不太可能的情况下，所有七个都获得批准，这将足以为该国接种五次以上的疫苗。预计大多数早期疫苗将需要两剂。