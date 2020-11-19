苹果将支付1.13亿美元和解针对减缓iPhone问题指控

（早报讯）美国州官员周三（18日）宣布，苹果公司将支付1.13亿美元（约1.51亿新元），以和解来自美国33个州和哥伦比亚特区的指控。苹果公司被指减缓了iPhone以掩盖电池问题并让用户购买新手机。

路透社报道，由亚利桑那州、阿肯色州和印第安纳州领导的联合协议与苹果在3月份达成的拟议和解协议分开，即向受影响的iPhone用户支付高达5亿美元以阻止集体诉讼。

苹果在2016年悄然更新了iPhone6、7和SE型号的软件，以限制芯片速度，以便设备上老化的电池不会向手机处理器发送电源尖峰，并导致其意外关闭。美国认为苹果的行为具有欺骗性，应该更换电池或披露问题。根据亚利桑那州法院的一份文件，数百万用户受到电源关闭的影响。

亚利桑那州总检察长布诺维奇（Mark Brnovich）在接受采访时表示：“我和我的同事正试图引起这些大型科技公司的注意，你会希望超过30个州的数百万美元判决会引起他们的注意。”“公司不能不诚实和隐瞒事情。”

苹果否认有不当行为，并拒绝对和解发表评论。苹果同意在未来三年内在其网站、软件更新说明和iPhone设置中提供有关iPhone电源管理的“真实信息”。亚利桑那州说，苹果目前的披露和选择是足够的。与各州的和解须经法院批准。

在研究人员在2017年发现不寻常的减速后，苹果承认其更新降低了功耗需求。该公司公开道歉，并大幅削减电池更换价格。该和解包括亚利桑那州的500万美元，苹果公司的家乡加利福尼亚州的2460万美元和德克萨斯州的760万美元。后两个州的iPhone用户数量排名美国全国第一和第二。布诺维奇说，他所在州的处罚将有助于资助更多对科技和其他公司的调查。