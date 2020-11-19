美国对伊朗高官和实体实施新一轮制裁

（早报讯）美国政府周三（18日）宣布对多名伊朗官员和多个实体实施制裁，并威胁在未来数周继续对伊施压。

据新华社报道，美国财政部当天在一份声明中宣布制裁伊朗情报和安全部长马哈茂德·阿拉维和两名伊斯兰革命卫队高级军官。一同被制裁的还有一家慈善机构及其领导层与50家涉及能源、矿产和金融多个行业的附属实体。

美国财政部长姆努钦在声明中称，伊朗最高领袖通过该慈善机构来奖赏其盟友，美国将继续制裁伊朗重要官员及其收入来源。根据声明，受制裁方在美国境内或受美方控制的资产将被查封，美国公民不得与其进行交易，外国金融机构或个人与受制裁方进行交易或向其提供支持也将面临制裁风险。

国务卿蓬佩奥当天在一份国务院声明中还威胁称，美方将在未来数周内对伊朗实施新的制裁。

伊朗外长扎里夫上月曾在社交媒体上表示，美国应“放弃制裁的嗜好”，美国对伊朗实施经济战只会降低其影响力。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。作为回应，伊朗自2019年5月起分阶段中止履行伊核协议部分条款。