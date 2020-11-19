报告：澳军人在阿富汗作战期间涉嫌非法杀害39名阿富汗平民

（早报讯）澳大利亚国防部周四（19日）公开一份报告，披露澳洲军人在阿富汗作战期间，涉嫌非法杀害39名阿富汗平民，19名现任和前任军人将被移交给调查员确定是否有足够证据起诉。

路透社报道，澳洲最高军事官员坎贝尔详细说明了在2005年至2016之间，澳洲特种部队人员在阿富汗的行为调查结果，表示有可靠的信息显示，25名澳洲特种部队人员在23起事件中非法杀害了39人。

坎贝尔就此向阿富汗人“真诚及毫无保留地”道歉。他在报告中披露，部份被杀的阿富汗人并无参战，而大部份死者是战俘。他告诉媒体：“这些调查结果声称最严重违反军事行为和职业价值观。”“非法杀害平民和囚犯是绝对不能接受的。”

报告说，大多数被杀害的人，包括囚犯、农民和其他阿富汗当地人，是在他们被杀害时被捕的，因此受到国际法的保护。因此，坎贝尔说，澳洲军方的19名现任和前任军人将被转介到即将被任命的特别调查员，以确定是否有足够的证据起诉。

澳洲国防部长雷诺兹上周说，堪培拉被告知，地方起诉将否定海牙国际刑事法院的指控。

报道说，虽然该报告被大量编辑，但其中包括一些指控，即高级特种部队人员下令杀害没有持武器的阿富汗人。报告说：“有可靠的信息表明，军人的巡逻指挥官要求初级军人射击囚犯，以实现军人的第一次杀戮，这种做法被称为‘初经验’（blooding）。”报告的结论是，一旦一个人被杀害，据称负有责任的人就会用外国武器或装备进行战斗，为他们的行动辩护。报告说，保密和隔离的文化导致这些行动没有立即曝光，在这种文化中，情报是在巡逻中被保存和控制的。

该报告建议，即使没有成功的起诉，当局应该赔偿受害者的家属。消息人士说，在报告发布之前，澳洲莫里森与阿富汗总统加尼进行了交谈。

澳州自2002年以来一直在阿富汗部署军队，作为美国领导的打击塔利班民兵联盟的一部分。