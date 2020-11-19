APEC领导人呼吁促进疫情后经济复苏

（早报讯）亚太经济合作组织（APEC）总裁峰会对话会星期四（19日）首次以线上视频方式举行。包括我国总理李显龙等多国领导人和工商界人士在会上呼吁应坚持多边主义和贸易自由开放，携手应对冠病疫情挑战，促进疫后经济复苏并保障民众健康。

中新社报道，本次会议以“重新构想亚太经合组织：冠病疫情后的优先任务”为主题。来自APEC各成员经济体的多位领导人和工商界人士出席会议，聚焦冠病疫情后亚太地区和世界面临的急迫挑战，探讨政府和工商界如何协力促进亚太地区经济增长。

马来西亚是本届APEC会议东道主，其首相慕尤丁致开幕词时呼吁亚太经合组织各成员经济体应支持多边贸易体系，坚持自由开放的贸易与投资；致力于数字经济发展；推动本地区普惠的包容性经济增长。

他认为，为了应对冠病疫情导致的经济衰退，亚太经合组织各成员应该“走到一起，建设性地稳健前行”，并在经济复苏中发挥重要作用。

李显龙总理为在对话会的预录访问中阐明，即使克服了冠病这个公共卫生危机，旅游与全球的跨境经济活动长期都不会恢复到正常状态，或许要大约两年时间才会接近正常。他说：“我们必须为这状况会持续好一阵子，做好准备。”

会议主办方、亚太经合组织工商咨询理事会主席鲁哈娜亦在会前新闻发布会上对记者表示，亚太经合组织成员经济体应继续致力于加强合作并保持市场开放。“我们要优先考虑有利于国际贸易的政策，抵制贸易保护主义。”

本次会议将持续到20日。今年的亚太经合组织领导人非正式会议定于20日举行，与会领导人预计将就亚太地区疫后经济恢复展开讨论，并启动2020年后合作愿景。