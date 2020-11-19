牛津：所研发冠病疫苗对老年人产生良好反应

（早报讯）牛津大学和阿斯利康共同研发的冠病疫苗中期试验数据显示，其疫苗对56岁及以上人群的副作用要比年轻人少。

牛津大学星期四（19日）在《柳叶刀》上发表其冠病疫苗的中期试验结果。报告显示，这款由牛津大学和阿斯利康共同开发的疫苗在所有成年人中均引发了免疫反应，并且同时产生了“杀手T细胞”反应和抗体反应，有望提供长期免疫力。

这份二期临床数据已经过同行评审，研究人员针对560名健康成年人进行了研究，其中包括240位70岁以上的老年人。疫苗在56岁以上的人群和18至55岁之间的人群中均产生了免疫反应，并且是安全的，几乎不会产生副作用。

值得注意的是，受试者在接种ChAdOx1 nCoV-19疫苗14天内产生了T细胞反应，并在接种加强针后的28天内产生了抗体反应，T细胞反应意味着疫苗可能激发长期免疫力。参与疫苗研究的拉马萨米博士表示，老年人的抗体反应和T细胞反应“强劲”且“令人鼓舞”。

二期临床试验并未评估疫苗的有效率，相关数据将在三期临床试验中确认，研究人员预计圣诞节前将公布最终三期临床试验数据。

目前二期临床试验仍存在一些局限性，年龄最大的组别受试者平均年龄为73-74岁，很少患有基础疾病，并且几乎所有参与者都是白人和非吸烟者。三期临床实验则纳入了不同背景、国家和民族的人群。