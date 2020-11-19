蓬佩奥：美国允许犹太定居点产品标记“以色列制造”

（早报讯）美国国务卿蓬佩奥在耶路撒冷与以色列总理内塔尼亚胡举行联合发布会时宣布，美国将把约旦河西岸犹太定居点出口的产品标记为“以色列制造”。此举遭受巴勒斯坦总统阿巴斯强烈批评，指其违反国际法。

法新社报道，蓬佩奥星期四（19日）在一份声明中说：“所有在以色列控制范围内的出产的商品……在出口到美国时，将被标记为'以色列'，'以色列产品'或'以色列制造'。”

他说，新准则“最明显地”适用于C区。C区占西岸的大部分地区，以色列在那里保留了民事和军事控制权，也是许多定居者居住的地方。C区还包括战略性约旦河谷和许多巴勒斯坦社区，是以色列视为具争议的领土。

蓬佩奥的宣布似乎暗示着，即使C区内的巴勒斯坦出口也应被标记为以色列产品。他说：“ C区生产者在以色列的经济和行政框架内运作，应相应对待其产品。”

蓬佩奥也是首位访问被占巴勒斯坦领土犹太人定居点的美国高级官员。他在推特上称：“对支持美国政策和我们的亲密盟友以色列感到自豪。今日推出的新指引保护了以色列生产者，将美国和全世界导向承认当下现实的道路。”

巴勒斯坦谴责蓬佩奥对被占巴勒斯坦领土犹太人定居点进行空前的访问，以及华盛顿决定将定居点的出口标记为以色列的决定。巴勒斯坦总统阿巴斯的发言人纳比尔说：“该决定公然违反了国际法。”阿巴斯发言人驳斥了这一决定，并指这是美国总统特朗普政府又一次有偏见的，亲以色列的举动。

据报道，以色列在1967年第三次中东战争中占领东耶路撒冷和约旦河西岸，随后开始在这些地区兴建犹太人定居点。国际社会认为所有的犹太人定居点都属非法，并对中东实现和平构成威胁。