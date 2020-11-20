美议员：特朗普政府不打算和拜登团队就疫苗问题沟通

（早报讯）美国民主党参议院议员与白宫进行电话会议，称美国总统特朗普政府负责疫苗事务官员承认，“没有，且也不打算就疫苗问题和拜登团队沟通”。

路透社报道，抱怨特朗普政府疫苗事务负责人做法的民主党参议员包括康涅狄格议员墨菲（Chris Murphy）。他在其推特上写道：“他们（特朗普政府的疫苗信息更新和派发事务负责小组）向我们确认，之前没有和胜选总统拜登的团队做任何沟通，并且说以后也不打算这么做...这么做可是种下了一场潜在的灾难！”

墨菲在一份电子邮件声明中说，“特朗普团队不愿与新政府分享其计划，可能会导致当选总统拜登团队在任职后的第一天无法实施该计划或进行调整。”

白宫发言人莫根斯特恩受询时并未透露特朗普政府是否已向拜登团队作出有关疫苗问题的简报。他说，美国疾病控制与预防中心和各州州长分发疫苗的计划已是公开信息。

同一天，拜登在威尔明顿的一场记者会上也对此作出表态，并谴责特朗普“不负责任到不可置信”：“我认为美国的每个国民都是特朗普不负责任的见证人，他向全世界发出了对于民主十分具有偏见的信号”。

拜登继续道：“要想理解这个人（特朗普）的理智，那是非常困难的一件事情，我相信，他一定已经知道自己败选，已经知道我将会在1月20日宣誓就职。他现在的所作所为完全就和丑闻一样”。