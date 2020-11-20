IMF总裁：全球经济增长不确定性仍然很高

（早报讯）国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃表示，全球经济增长不确定性仍然很高，各国应采取强有力政策行动应对持续不确定性。

格奥尔基耶娃在IMF星期四（19日）在二十国集团领导人峰会即将举行之际表示，全球经济面临关键时刻。她说，一方面，全球经济复苏在继续，应对冠病疫情的医疗解决方案取得进展；另一方面，增长不确定性仍然很高，部分疫情抬头的经济体增长势头放缓，财政政策支持逐步减弱。

格奥尔基耶娃认为，国际社会需在多方面同步行动并加强合作，以应对持续的不确定性，具体措施包括加强疫苗研发和推广的全球合作，避免过早退出政策支持，同步推进基础设施投资，以及共同促进财政可持续性等。

格奥尔基耶娃说，IMF已向82个经济体提供超过1000亿美元新融资，并为最贫穷成员减免债务。未来IMF将继续帮助成员克服疫情危机并在疫情结束后构建更好的经济。

IMF当天发布的二十国集团监测报告显示，尽管全球经济活动自6月份以来有所回升，但复苏可能正在失去动力。疫情可能会留下深刻而不平等的伤痕，增长不确定性和风险也很高。

为此，IMF呼吁全球政策制定者将政策重点放在应对疫情和支持强劲复苏上，并在贸易和金融等领域开展多边合作，减少贸易限制并缓解贸易紧张关系，加强国际金融安全网建设。