泰国警方起诉两名参与示威活动的高中学生领袖

（早报讯）泰国警方星期五表示，两名分别15岁和17岁的泰国高中学生领袖因参加上个月被禁止的抗议示威活动而被起诉。

路透社报道，两名被提控的学生说，他们因为参加了10月15日的示威活动，违反了紧急法令而被警方召唤。

遭起诉的其中一名学生是15岁的本杰玛彭（Benjamaporn Nivas）。她受访时说：“即使你们（警方）逮捕抗议领袖，监狱里的牢房也不够还押这些人，因为会有更多的人前仆后继站出来。”

本杰玛彭说，以高中生为主的学生团体“坏学生运动”（Bad Student's Movement）计划在本周星期六（21日）举行一场反政府抗议活动，而她也会参加。另一名被警方起诉的学生领袖是17岁的罗潘阿帕（Lopan apat Wangpaisit）。

警方发言人说，这两名学生已被警方传召，被告知他们犯下的罪名，并将在家长和律师在场的情况下进行审讯。

据报道，泰国首相巴育在10月15日宣布曼谷进入紧急状态，禁止超过四人的集会，以遏止连续多日数以千计人上街抗议。但是，此举不但无法抑制示威，反而激起民怨，酿成更多规模更大的示威。

法令原将实施至11月13日，但其政府最终在10月22日下令解除紧急法令，以试图结束数月来针对巴育和王室的示威。

自从7月中旬，泰国的反政府抗议活动持续进行，抗议学生及民众要求巴育下台、要求对泰国君主制度进行改革，以及泰王瓦吉拉隆功停止过度干涉政治，以及修订新宪法。