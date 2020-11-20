世卫：欧洲冠病疫情较上周有所改善 但形势依然严峻

（早报讯）世界卫生组织表示，欧洲本周的新增冠病确诊病例数比前一周有所下降，但疫情形势依然严峻。

新华社报道，世界卫生组织欧洲区域办事处主任克卢格星期四（19日）在新闻发布会上表示，欧洲许多人坚持遵守防疫规定，本周欧洲新增病例数已从前一周的200万起降至180万起，这表明只要所有人都行动起来，就一定能带来积极改变。

尽管如此，克卢格同时指出，欧洲地区的疫情形势依然严峻。他说，过去14天，超过80%的欧洲国家每10万居民中新增病例超过100起，近三分之一的欧洲国家每10万居民中新增病例超过700起。

同期，欧洲地区新增冠病死亡病例超过29000起，环比增加了18%。同时，“我们看到越来越多有关医疗卫生系统不堪重负的信号”，一些国家的重症监护病房使用率已经超过95%。

克卢格认为，“抗疫疲劳”是造成欧洲地区第二波冠病疫情的重要因素。他认为，“封锁”会引发严重的“连带伤害”，起如影响就业等。他呼吁民众严格遵循戴口罩等防疫措施，以避免实施“封锁”。

克卢格说：“如果口罩使用率达到95%，‘封锁’就可以避免。但如果口罩使用率低于60%，再度‘封锁’就在所难免。”他还建议政府根据疫情在社区传播的严重程度实行相应的分层防疫制度，更灵活地实施防控举措。