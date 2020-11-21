拜登任命四官员加入新执政团队 均曾在奥巴马政府任职

（早报讯）美国候任总统拜登任命四名来自前总统奥巴马政府的资深成员加入他的新执政团队。

彭博社消息，供职于拜登过渡期顾问委员会的竞选阵营副主席凯希·拉塞尔（Cathy Russell）将担任白宫总统人事办公室主任。她曾在奥巴马政府任职八年，担任全球妇女问题无任所大使。

目前负责拜登-哈里斯过渡团队立法事务的路易莎·特雷尔（Louisa Terrell）将继续在白宫负责相关事务，担任立法事务办公室主任。她曾在奥巴马政府担任总统的立法事务特别助理，并曾是拜登任参议员时的幕僚长。

卡洛斯·埃利桑多（Carlos Elizondo）将担任白宫社交秘书。他曾是奥巴马政府的总统特别助理和拜登及夫人的社交秘书，他也是第一个任此职位的拉美裔。

玛拉·阿迪加（Mala Adiga）将担任拜登的政策主任。她曾是拜登的高级顾问，也是拜登-哈里斯竞选阵营的高级政策助手，此前在奥巴马国务院担任负责学术项目的副助理国务卿。

拜登在声明中称，他对这些成员的加入以及他们带给各自职位的视角感到“自豪”。

“他们的多元化背景与经验将帮助他们致力于化解我们国家眼下所面临的挑战，““他们将服务美国人民，帮助重建更好的、创建更公平、平等和团结的国家。”