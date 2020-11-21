印尼将继续禁飞波音737 MAX飞机

（早报讯）尽管美国联邦航空局批准了波音737 MAX型飞机复飞，但印度尼西亚仍将继续禁该型号的飞机飞行。

印尼最大英文报纸《雅加达邮报》网站21日报道，印尼交通运输部航空运输总干事诺维·里延托(Novie Riyanto)宣布，印尼政府“不会立即批准波音737 MAX飞机重返印尼天空，仍需要执行某些程序来确保飞机的安全”。

中国新闻社引述报道说，诺维表明，除了与美国联邦航空局进行协调外，印尼还与其他亚细安国家保持紧密联系以协调同步政策，并与欧洲航空安全局协调和分享了经验教训，以确保最大程度的飞行安全。

2018年10月，印尼狮航一架波音737 MAX飞机从雅加达飞往邦加槟港，于起飞后不久坠海，造成189人死亡；2019年3月，埃塞俄比亚航空公司一架同型号客机发生坠机事故造成157人死亡。随后各国监管机构陆续停飞波音737MAX飞机。

印尼狮航发言人曼达拉(Mandala)称，仍在等待飞机制造商和监管机构的通知以决定何时让波音737MAX飞机重新投入使用。目前该公司拥有十架该型号飞机，并有数十架该型号系列飞机的订单。该发言人未就这些订单透露信息。

印尼国有航空公司鹰航总裁董事伊凡(Irfan)说，“需获得国家航空监管机构许可才能考虑复飞波音737 MAX飞机”。他说，由于飞机停飞了很长时间，需要对飞行员进行再培训并进行程序的重新认证后才能让飞机运行。目前该公司有一架波音737 MAX 8飞机和49架同型号飞机的订单。伊凡称公司尚未就是否取消这些订单作决定。