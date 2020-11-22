韩国连续5天新增超过300起冠病病例 首尔调高防疫措施级别

（早报讯）随着韩国连续五天2019冠状病毒疾病（COVID-19）新增病例超过300起，韩国政府星期天宣布提高首都圈首尔地区的防疫限制措施级别。

韩联社报道，韩国政府星期天（22日）宣布加强对首都首尔及附近地区的冠病社交疏远条例。

韩国国务总理丁世均当天在中央政府首尔办公楼主持召开防疫会议时表示，会上将讨论把首都圈和附近地区的防疫响应级别分别提升至2级和1.5级的方案。

近日首都圈和湖南地区不断发生群聚性感染，引发防疫部门高度警惕。丁世均表示，政府须考虑大部分专家和防疫一线提出的意见和建议，不会坐等到满足条件后再调整防疫响应级别。

丁世均指出，若不能度过这个危机关头，国内疫情有可能像其他国家一样进入大流行阶段，因此为在高考之前控制疫情，防范疫情冬季大流行，需要采取包括上调防疫响应级别在内的一切可行的措施。

截至星期天0时，韩国较前一天新增感染冠病确诊病例330起，累计确诊3万零733起。当天新增病例较前一天减少56起，但仍超过300起，连续五天在300起以上。尽管周末检测数量比平时减少1万多起，但当天的新增病例仍超过300起，引发疫情进一步扩散的担忧。

据报道，疫情继续呈现反弹势头，主要是因为在全国范围内以学校、宗教设施、各种聚会等日常生活空间和活动为主不断出现群聚性感染，尤其是最近疫情呈现以年轻群体为媒介传播的迹象，导致无症状和轻症感染病例增加，加快疫情在社区中的传播速度。