德国冠病疫情无好转迹象 专家建议提前开始冬季假期

（早报讯）德国2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情仍无好转迹象，专家建议各州提前开始冬季假期。

德国联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所公布的最新数据，截至当地时间星期六（21日），德国累计确诊冠病病例达90万2528起，单日新增2万3964起，累计死亡1万3884起。

与此同时，德国过去七天的冠病人际传播指数R值继续增长，达到了1.05。这意味着每100名冠病感染者平均可传染给另外的101人。只有R值长期小于1，才能说明疫情的扩散速度正逐渐减缓。对此，不少专家认为，这说明截至目前，德国自11月初开始实施的第二轮封锁成效并不显著。

德国哈勒大学的病毒学家凯库勒建议进一步收紧防疫措施，尤其是涉及学校的限制规定。他一方面赞同中小学和幼儿园继续在遵守防疫卫生条款的前提下保持开放，另一方面呼吁没有关闭的学校立刻采取严格的分班制度，并且实行错峰上课。

另外，在凯库勒看来，冬季假期应该提前一周（即12月17日）就开始。目前，大部分联邦州的冬季假期从12月19日开始，还有一些则从12月23日才开始。凯库勒指出，在实施口罩义务之后，学校的感染风险并非由课堂上的接触引发，而是主要集中在学生们课后的碰面聚会。因此提前冬季假期可以有效改善这一情况。