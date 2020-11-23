美国正式退出《开放天空条约》

（早报讯）美国政府星期天（22日）宣布，即日起美国正式退出《开放天空条约》。

根据白宫国家安全委员会发布的声明，美国总统国家安全事务助理奥布莱恩表示，自美国通报退出《开放天空条约》决定已过去六个月，美国现在不再是该条约的成员国。

俄罗斯外交部同日就此发表声明说，美国退出《开放天空条约》既不利于欧洲安全，也不利于美国自身及其盟友的安全。俄罗斯将密切关注并分析该条约其他成员国的言行，并根据俄自身和盟友的安全利益做出相关决定。

声明说，美方此前有关俄方违反《开放天空条约》的指责毫无根据。正如美方在其他军控条约上的举动一样，美方破坏《开放天空条约》是故意行为。俄方希望《开放天空条约》现有成员国能够严格履行其职责，保证其领土接受侦察并且不向非成员国的第三方国家移交其侦察飞行的相关资料。

新华社报道，《开放天空条约》于1992年签署，2002年起生效。条约参与国可按规定对彼此领土进行非武装方式的空中侦察。该条约是冷战结束后重要的信任建立措施，有助于提升透明度和降低冲突风险。美国、俄罗斯和大部分北约国家签署了这一条约。

美国国务院今年5月22日向该条约其他缔约国通报退约决定，表示除非俄方能重新履行这一条约，否则美方将于六个月后正式退约。俄方就此表示，美方的指责没有根据，美方就继续履行《开放天空条约》提出的条件“绝对不可接受”。