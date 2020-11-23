越来越多共和党人呼吁特朗普承认败选

（早报讯）就在美国候任总统拜登准备公布他的首批内阁名单之际，越来越多共和党人也开始推动政权移交程序，并呼吁其他同僚表态承认拜登获胜。

《纽约时报》报道，共和党籍的前新泽西州州长克里斯蒂说，特朗普法律团队所提出的选举阴谋论令“国家蒙羞”。

克里斯蒂星期天（22日）接受美国广播公司（ABC）访问时说；“他们在法庭外一直嚷嚷选举欺诈，在庭上却向法官承认选举没有欺诈。”

克里斯蒂说：“选举结果已经出炉，我们不能继续这样耗下去，不能无中生有。”

特朗普团队22日宣布，在特朗普律师团一场记者会上亮相的其中一名律师鲍威尔（Sidney Powell）不再代表特朗普。这名女律师对选举提出了各种毫无根据的指控，并获得特朗普许多盟友的支持。

同属共和党的宾夕法尼亚州参议员图密（Patrick Toomey）21日向拜登和他的搭档哈里斯表示祝贺。他说，特朗普已“通过一切合理的法律途径挑战宾州的选举结果”。

拥有20张选举人票的宾州，是特朗普一直试图翻转选举结果的其中一个关键州。

众议院最资深共和党人、怀俄明州众议员切尼（Liz Cheney）20日也敦促特朗普说，如果他的选举诉讼一再被法院驳回，他是时候该“尊重神圣的选举程序”。