北海道疫情急升 札幌振兴方案喊停

（早报讯）日本境内冠病疫情蔓延，特别是在北海道急速升温，让北海道政府已决定暂时将第一大城札幌市，排除在中央政府振兴旅游方案外，盼遏止疫情持续扩散。

日本《读卖新闻》报导，北海道政府22日已决定，将暂时把辖内第一大城札幌市，排除在振兴旅游方案Go To Travel（去旅行）适用范围外。日本政府尊重北海道政府的意愿，预料将排除札幌市。

负责因应疫情的日本经济再生担当部长西村康稔，周日在电视节目上谈到暂停部分振兴方案对象时说，这几天就会提出大方向，并跟疫情扩大的都道府县知事合作因应。

西村的说法显示，日本政府近日就将决定暂停对象区域等细节，且伴随暂停后衍生的取消行程手续费，原则上将由中央政府负担。

日本政府21日决定对振兴旅游方案进行政策修正，首先是交由各都道府县知事判断，之后再由中央政府做最后决定。北海道政府周一跟札幌市政府商议，传达中央政府的看法。北海道政府官员表示，快的话本月26日就将排除札幌市，排除期间可能持续到12月上旬。

札幌市单日新增病例数19日以197起创新高，22日仍维持单日154起、占北海道整体病例63%的高水准。北海道政府忧虑病例持续增加将压迫医疗能量，认为暂时排除札幌市是适当判断。