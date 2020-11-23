安倍赏樱会前餐会涉违法 第一秘书遭检方调查

（早报讯）据日本《读卖新闻》周一报道，有消息人士日前称，东京地检特搜部在收到举报后，正在就“赏樱会”前一天晚上举办的宴会一事，对日本前首相安倍晋三的第一秘书等人进行调查。

报道称，东京地检特搜部收到举报称，安倍方在主办的“赏樱会”前夜宴会时涉嫌违规使用政治资金。资料显示，宴会参加者支付的费用低于宴会总体费用，而主办方“安倍晋三后援会”可能填补了差额。目前，检方正在讨论是否立案。

该消息也在日本网上引发了轩然大波，话题“逮捕安倍”登上日本热搜榜后一路上升至第三位，已有超6万条推特参与，有网友发表评论称，希望警方和检方认真调查此案，也有网友表示检方目前还在讨论是否立案，现在就给安倍“定罪”还为时过早。

安倍事务所当天声称将积极配合检方进行调查，但拒绝发表具体评论。此前，安倍曾对这一问题说，其后援会在“前夜祭”没有任何收支，并对关于后援会事务所填补资金缺口一事予以了否认。

日本政府从1952年起在东京新宿御苑举办赏樱会，邀请社会各界代表与首相一起欣赏樱花，费用由政府承担。安倍执政期间，赏樱会预算大幅增加。日本内阁府数据显示，2014年赏樱会支出大约3000万日圆（约39万新元），2019年增至5500万日元，参加人数从大约1.4万人增至1.8万人。