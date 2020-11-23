美国纽约数千人不戴口罩参加秘密婚礼 当局展开调查

（早报讯）近日，约7000人参加了一场在美国纽约某犹太教堂举办的秘密婚礼，现场人潮拥挤，且几乎无人佩戴口罩；纽约州长科莫22日强烈谴责该婚礼“无视法律，不尊重纽约民众”；纽约市当局已对此展开调查。

综合美媒报道，此前纽约曾发布相关规定，室内宗教聚会人数不得超过可容纳人数的50%，参与人群必须佩戴口罩，保持社交距离。

纽约州曾下令取消了原定于10月在威廉斯堡举行的另一场婚礼，这场婚礼预计会吸引多达1万名宾客参加。受此事件影响，再加上纽约当地的防控措施限制，此次犹太教堂的婚礼组织者选择了秘密举行庆祝活动。

据悉，婚礼组织者为避免新闻报道和政府干预，使用“口口相传”的方式对参加者进行邀请，没有使用任何书面通知，甚至没有发送邮件邀请。这场婚礼于11月8日在教堂顺利举行。《纽约邮报》获得的视频显示，婚礼现场，在没有佩戴口罩的情况下，宾客们摩肩接踵，载歌载舞。据悉，这座教堂最多可容纳7000人。

州长科莫批评这场婚礼“公然无视法律”，“这是非法的，这也是对纽约州人民的不尊重。”纽约市政厅发言人科恩称，市政府正在对这起事件进行调查，幷将“在法律的最大范围内追究肇事者的责任”。

美国新冠疫情近期不断恶化，新增确诊病例连续多天均超10万例。由于疫情严峻，11月19日，纽约市的公立学校系统在开学不到两个月后再度关闭。据美国约翰斯·霍普金斯大学公布的数据显示，截至新加坡时间23日7时26分许，美国冠病确诊病例累计超1221万起，累计死亡超25万起。