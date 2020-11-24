美宾州多县包括费城认证选举结果

（早报讯）美国宾夕法尼亚州多个县包括费城已认证选举结果，但仍有少数县市的认证程序被当地共和党人挡下。

《纽约时报》报道，费城验票委员会周一（23日）晚以3比零的表决结果，确认了宾州这个人口最多的县市的选举结果。

费城当局一直等到当天下午，在宾州高等法院对一起选票诉讼做出裁决之后才进行认证表决。

美国总统特朗普的竞选团队及其共和党盟友要求当局，把约8000张有签名但日期或地址有问题的选票作废，这一要求周一下午被费城高院驳回。

拥有20张选举人票的宾州是特朗普团队一再发起诉讼的目标，拜登在宾州的得票率以大比数领先于特朗普。

在宾州人口第二多的阿勒格尼县（Allegheny County），当地验票委员会周一也以2比零的表决结果认证了选举成绩。

而在特朗普以超过1万4000票取胜的卢塞恩县（Luzerne County），验票委员会以3对2的表决结果认证了选举成绩。该县的两名共和党人投下了反对票。

宾州法律规定，所有县市必须在选举日后的第三个星期一（即11月23日）认证选举结果。不过，即使过了这个期限仍未认证选举结果也不会受罚。在历届美国总统选举中，许多县市都没有遵守认证选举结果的期限。

美国联邦总务署署长墨菲周一终于通知前副总统拜登团队，正式启动政权过渡进程。美国总统特朗普当天傍晚也在推特上证实了这一消息，但他同时表示将继续挑战选举结果。