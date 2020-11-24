美民众无视警告 两天200万人搭机出行

（早报讯）美国疾病控制与预防中心（CDC）发布感恩节旅行警告的两天后，大量民众仍在感恩节（11月26日）前的周末按计划出行。

美国中文网报道，CDC本月19日发布新指引，呼吁民众不要在感恩节假期出行，以降低感染和传播冠病的风险。但美国运输安全管理局的数据却显示，在20日和21日两天，在全美机场安检通关人数多达200万人次。

在20日，约100万名旅客在美国各地机场完成安检程序，这是自3月以来美国机场安检人数第二次破百万；21日的机场安检人数也多达98万4369人。

不过，在这个感恩节出行的旅客人数还是比去年同期少很多。美国机场在20日和21日两天处理的安检数量，分别占去年同时期的大约40%和45%。

自3月以来，美国运输安全管理局每天处理的机场安检人数均未达到100万人次，只有10月18日一天除外，那天是美国法定假期哥伦布日的最后一天。

另据美国广播公司（ABC）取得的一张邀请函，美国第一夫人梅拉尼娅将于下周—（11月30日）在白宫举办一个节日聚餐，与卫生专家敦促民众这个节日不要参加亲友聚会的举措完全不同调。

白宫没有就此事回应媒体询问。

根据美国约翰斯霍普金斯大学的数据，截至新加坡时间周二上午10时26分，美国累计冠病确诊病例超过1241万起，累计死亡病例超25万起。目前美国有五个州的确诊病例总数超50万起。