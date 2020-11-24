美国总务管理局发700万美元予拜登开展政权交接

（早报讯）美国总务管理局执行官墨菲当地时间23日通知拜登团队，已准备好启动正式过渡进程，将向拜登一方，发放700多万美元作为过渡资金，准备政权交接。

美国消费者新闻与商业频道报道，根据美国联邦法律，总务局的负责人有权分配过渡资金。在媒体预测拜登赢得大选后的数周，总务局迟迟未发放资金引发争议。多名国会议员要求墨菲立即确定拜登的胜利，幷允许他的团队使用这笔资金。

上周，众议院民主党委员会的领导人要求墨菲向他们说明资金问题。在写给拜登的信中，墨菲为自己的行为进行了强烈辩护，幷反驳了一些批评她的人。“我是根据法律和现有事实独立作出决定的，从来没有受到任何行政部门官员的直接或间接压力，包括那些在白宫或总务局工作的人”，

墨菲写道：“然而，我确实收到了来自网络、电话和邮件的威胁，这些威胁直指我、我的家人、我的工作人员，甚至我的宠物，他们试图强迫我过早地做出这个决定。即使面对成千上万的威胁，我始终致力于维护法律。

报道称，拜登团队此前已开始筹款。拜登过渡团队在一份声明中说：“这是开始应对国家面临的挑战的必要步骤，从而能够控制疫情和让经济重回正轨。这项最终决定是一项正式的行政行动，旨在正式开始联邦机构的过渡进程。在未来的日子里，过渡团队官员将开始与联邦部门官员进行会面，讨论疫情的应对措施等。”