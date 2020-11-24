日本检方调查前首相安倍涉挪用公款办宴会问题

（早报讯）围绕日本前首相安倍晋三的后援会举办“赏樱会”前夜宴会一事，东京地方检察厅特搜部已开始对安倍的秘书等相关人员进行问询。当地时间24日下午，安倍晋三就检方称其涉嫌挪用公款办宴会一事回应称，“会全面配合调查”。

综合日本媒体报道，安倍表示，他已知晓特搜部正在进行的调查，幷称其“事务所将会全面配合调查”。随后，在被问及针对这一问题的具体看法时，安倍只是称，“由于调查还在进行当中，现阶段我无可奉告”。

东京地检特搜部正在就“赏樱会”费用问题，及此举是否与禁止向选民提供财物的《公职选举法》以及规定政治团体收支记载义务的《政治资金规正法》相抵触展开调查。

据此前的报道，围绕安倍在“赏樱会”前夜举办宴会（前夜祭）一事，东京地检特搜部认为，安倍及其后援会可能动用了约800万日元的资金，用于填补活动费用的亏空，目前正在对包括安倍前秘书的多人进行调查。

关于资金的具体来源，目前尚在调查之中。此前，有在野党曾指出，安倍可能是借“赏樱会”之机，用公款招待其支持者。不过，安倍对所有指控都予以了否认，幷表示其后援会在“前夜祭”没有任何收支。

日本政府从1952年起在首都东京新宿御苑举办赏樱会，邀请社会各界代表与首相一起欣赏樱花，费用由政府承担。

安倍执政期间，赏樱会预算大幅增加。日本内阁府数据显示，2014年赏樱会支出大约3000万日元，2019年增至5500万日元，参加人数从大约1.4万人增至1.8万人。