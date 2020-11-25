联合国：4万多埃塞俄比亚难民逃往苏丹

（早报讯）联合国难民署说，由于埃塞俄比亚北部提格雷州持续不断的军事冲突，截至本月23日（周一），已有4万1193名埃塞俄比亚难民逃离提格雷州，前往邻国苏丹避难。

新华社报道，联合国难民署周二（24日）发布声明说，11月14日前后，每天约有4000人从提格雷州逃往苏丹，19日前后难民人数降为每天约2000人，21日升至3111人。

声明说，由于难民大量涌入，埃塞俄比亚北部和苏丹交界地区难民总体生活条件较差。联合国难民署一直为难民提供援助。

近期，埃塞俄比亚北部地区军事冲突持续进行。11月4日凌晨，“提格雷人民解放阵线”（“提人阵”）武装人员袭击了位于提格雷州的国防军基地，并企图抢夺军方的重武器。埃塞俄比亚总理阿比当天说，政府已对该组织采取军事行动。埃塞俄比亚部长理事会同日决定在提格雷州实施为期六个月的紧急状态。埃塞俄比亚政府20日表示，国防军已控制提格雷州北部城市阿克苏姆市。22日晚，阿比发表声明，呼吁“提人阵”及其武装人员在3天内向政府投降。

“提人阵”是原执政联盟埃塞俄比亚人民革命民主阵线的核心政党，曾实际控制国家政权。2019年12月，总理阿比正式成立新执政党埃塞俄比亚繁荣党，把“提人阵”排除在外。此后，两党矛盾不断加剧。