美近120万儿童感染冠病 周增14万余起

（早报讯）美国儿科学会和儿童医院协会联合发布的最新报告显示，冠病大流行暴发至今，美国已有近120万名儿童确诊感染冠病。近期，美国儿童感染病例快速增加，一周内新增超14万起。

新华社报道，这份报告统计了美国各地公布的儿童染疫情况。截至11月19日，美国累计报告118万3609起儿童确诊病例，占冠病确诊病例总数的11.8%，每10万名儿童约有1573人感染。

11月12日至19日的一周内，美国新增儿童确诊病例14万4145起。这是自疫情暴发以来，儿童确诊病例增幅最大的一周。11月5日至19日的两周内，儿童确诊病例增长了约28%。

数据还显示，美国儿童冠病住院病例占所在州冠病住院病例总数的1.2%至3.1%不等，儿童冠病亡病例占所在州冠病死亡病例总数的0.23%以下。

美国各地对儿童年龄的界定不尽相同，大部分州将儿童年龄界定为0至19岁。美国儿科学会说，目前看来，儿童冠病重症病例非常少见，但迫切需要收集更多有关冠病疫情对儿童长期影响的数据，包括冠病病毒如何损害儿童患者的身体和心理健康等。

美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示，截至美国东部时间11月24日傍晚，美国累计冠病确诊病例超过1255万起，累计死亡病例近26万起。