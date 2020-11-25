加州失业金骗局 疫情期间向囚犯发放1.4亿美元

（早报讯）加利福尼亚州在一起失业诈骗案中批准了至少3万5000名囚犯的冠病失业金申请。

美国媒体报道，加州检方周二（24日）表示，加州混乱的支付失业救济金制度以至当局在疫情期间该州批准了至少3.5万名囚犯的失业金申请，并已向其中2万多人发放了总计超过1.4亿美元（1.88亿新元）的救济金。

这当中包括一些臭名昭著的杀人犯，比如谋杀怀孕妻子的斯科特·彼得森（Scott Peterson），和曾残杀四名女子的加里‧史泰纳（Cary Stayner）。

加州九名地方检查官和一名联邦检察官对此提出指控，称这是该州历史上对纳税人资金最严重的欺诈事件，并致信州长要求出面干预，制止监狱系统中的此类失业诈骗行为。

据报道，从今年3月到8月期间，有超过3万5000名囚犯提交了失业申请，州政府为其中2万份申请支付了超过1.4亿美元。这当中有133名死囚，共获得超过42万美元失业救济金。

检察官们说，他们从被录音的监狱电话中了解到这个骗局，在那里囚犯们都在谈论，每个人是多么容易就能申请到救济金。调查人员认为，很多囚犯是与外面的人合伙骗取州失业福利，还有部分是有组织的盗窃团伙的一部分。

对此，加州州长加文-纽森宣布将成立特别工作组协调各州的努力并支持地方检察官的调查。他说：“我们会继续与执法部门全面合作，提供所需的资源，以迅速调查和解决这个问题。”